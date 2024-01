Biglietti Inter-Juventus: quando escono, prezzi, settore ospiti, disponibilità e dove comprarli

Tutte le info sui biglietti di Inter-Juventus, big match del 23° turno di Serie A in programma il 4 febbraio 2023 alle 20:45 a San Siro.

Lo scorso 26 novembre si sono divise la posta in palio in quel dell'Allianz Stadium, in un pareggio tutto fuorché spettacolare. Ora manca sempre meno al secondo atto tra Inter e Juventus e la febbre per i biglietti del match di San Siro è già altissima.

Domenica 4 febbraio 2024 è in programma a San Siro la sfida valida per la 23ª giornata di Serie A e a pochi giorni dal big match è possibile conoscere le informazioni sulla vendita dei tagliandi.

Di seguito, dunque, tutto ciò che serve sapere sui biglietti di Inter-Juventus.