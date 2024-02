La Fiorentina gioca gli ottavi di Conference a marzo, con ritorno in casa dopo aver vinto i gironi: tutte le info per vedere il match al Franchi.

Dopo aver vinto il proprio girone di Conference, la Fiorentina giocherà gli ottavi di finale 2024 contro il Maccabi Haifa, squadra israeliana

Il sorteggio del 23 febbraio ha infatti accoppiato il Maccabi alla squadra di Italiano, prossima avversaria nel cammino per provare a ritrovare la finale, persa nel 2023 contro il West Ham.

La Fiorentina, in particolare, gioca in trasferta la partita d'andata del 7 marzo, per poi scendere in campo al Franchi il 14 (sempre di giovedì) davanti ai propri tifosi. In questa pagina tutte le info per vedere la partita di Conference allo stadio.