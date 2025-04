Biglietti finale Coppa Italia 2025: quando escono, costo e dove acquistarli per il 14 maggio

AC Milan vs Inter

Empoli vs Bologna

Si avvicina la finalissima della Coppa Italia 2025 e con essa la ricerca dei biglietti: il 14 maggio si assegna il trofeo all'Olimpico di Roma.

Mercoledì 14 maggio, ore 21.00, si gioca la finalissima della Coppa Italia 2024/2025. Un anno dopo la vittoria della Juventus sull'Atalanta ecco il nuovo capitolo, finale, del torneo. Le contendenti? Le semifinali di aprile definiranno chi si contenderà la coppa all'Olimpico di Roma tra Empoli e Bologna, impegnate tra il Castellani e il Dall'Ara, nonchè Milan e Inter, di fronte a San Siro tra il 2 e il 23 del mese.

La caccia ai biglietti per la finale di Coppa Italia è cominciata da tempo, con i tifosi milanesi pronti ad invadere Roma al pari di quelli provenienti da Empoli o Bologna: per i toscani può esserci una prima volta assoluta, per i rossoblù una storica terza occasione dopo i due successi degli anni '70.

La vendita dei biglietti, il costo e le modalità per averli: vediamo tutte le info per i tagliandi della finale di Coppa Italia.