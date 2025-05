Biglietti finale Champions League PSG-Inter: come funziona l'acquisto sul sito ufficiale del club nerazzurro

Tutte le info sull'acquisto dei biglietti per la finale di Champions League tra PSG e Inter: aperta la vendita sul sito del club nerazzurro.

Seconda finale di Champions League in tre anni per l'Inter che, il prossimo 31 maggio, contenderà la vittoria del trofeo al PSG nello scenario dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Al triplice fischio della vittoriosa semifinale di ritorno contro il Barcellona, tra i tifosi nerazzurri è letteralmente partita la caccia al biglietto per poter presenziare dal vivo al grande appuntamento di fine mese.

Sul sito ufficiale dell'Inter è inoltre partita la fase relativa alla richiesta dei biglietti: ma come funziona per l'acquisto? Tutte le info a riguardo per non trovarsi impreparati.