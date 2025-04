Biglietti finale Champions 2025: svelati i prezzi, la vendita parte l'11 aprile

La UEFA annuncia i costi e come acquistare i biglietti per la finale di Champions League 2025 prevista il 31 maggio a Monaco di Baviera.

Le due finaliste di Champions League si conosceranno solamente a metà maggio, ma dall'11 aprile, ore 11:00, è possibile acquistare i biglietti per la gara dell'Allianz Arena, stadio in cui si deciderà la squadra Campione d'Europa 2024/2025.

Come ogni anno, infatti, la UEFA mette in vendita i biglietti per la finale di Champions più di un mese prima della stessa, permettendo a tutti di accedervi indipendentemente dalla presenza o meno della squadra del cuore nell'ultimo atto del torneo.

Sono stati svelati i costi per i biglietti per la finale di Champions League, disponibili sul sito dell'UEFA dalla mattinata dell'11 aprile e in vendita sia per i fans delle squadre rimaste in gioco, sia per quelli che desiderano semplicemente vedere dal vivo lo spettacolo europeo in uno degli stadi più importanti d'Europa.