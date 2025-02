Biglietti concerto Fedez a Milano, inizia la vendita su Ticketone: posti a ruba, quanto costano

Dopo anni, Fedez torna in live: il primo concerto annunciato dopo Sanremo è quello del 19 settembre al Forum di Assago, Milano.

Quarto classificato al Festival di Sanremo 2025, per Fedez è venuto il momento di tornare sul palco per un nuovo concerto. Il cantante milanese non si esibisce live da anni, ma l'attesa dei fans finirà a settembre con il concerto del 19 al Forum di Assago, in provincia di Milano.

Come scontato, i biglietti di Fedez in vendita dalle 14:00 di martedì 18 febbraio sul sito di Ticketone, nonchè nei vari punti vendita del circuito in tutta Italia, sono andati subito a ruba per l'impianto Forum di Assago da oltre 15.000 posti.

Fedez celebra in particolare i dieci anni dal suo primo concerto al Forum di Assago: a settembre non mancherà ovviamente anche l'interpretazione di 'Battito', ovvero il brano portato sul palco del Festival di Sanremo vinto da Olly.