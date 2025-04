Biglietti concerto Eros Ramazzotti all'Allianz Stadium di Torino: quando escono e dove si possono acquistare

L'Allianz Stadium apre le porte agli eventi extra-sportivi: le info su data di uscita e acquisto dei biglietti per il concerto di Eros Ramazzotti.

Non solo calcio e altri sport: l'Allianz Stadium aprirà le porte anche agli eventi extra-sportivi, nello specifico i concerti musicali.

La prima star a esibirsi nell'impianto torinese sarà Eros Ramazzotti, noto anche per la sua passione juventina: non è un caso, dunque, che il cantautore romano abbia scelto proprio lo stadio bianconero per una delle tappe del suo tour mondiale 'Una storia importante'.

Di seguito tutte le info necessarie per l'acquisto dei biglietti per il concerto che Eros Ramazzotti terrà all'Allianz Stadium di Torino.