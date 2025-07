Biglietti Como-Al Ahli e Ajax-Celtic: prezzi e dove comprarli per la Como Cup di luglio

A luglio si gioca il torneo amichevole Como Cup, con i padroni di casa, l'Ajax, il Celtic e l'Al-Ahli impegnati: ecco le info sui biglietti.

Lo Stadio Sinigaglia di Como diventa il centro del grande calcio internazionale tra il 23 e il 27 luglio. A fine mese, infatti, l'impianto che ospita le gare del team di Fabregas, grande sorpresa della scorsa annata e protagonista dell'attuale mercato estivo, vedrà all'opera non solo i padroni di casa, ma anche l'Ajax, il Celtic e l'Al-Ahli.

La Como Cup è pronta a regalare spettacolo ai tifosi presenti, che potranno vedere all'opera le più grandi squadre di Scozia e Olanda, nonchè i Campioni in carica della Champions League asiatica: Como-Al Ahli e Ajax-Celtic decideranno quali squadre si contenderanno la finale.

Le due semifinali della Como Cup si giocano mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, mentre la finale terzo-quarto posto sabato 27. Domenica, infine, il match che vale la coppa. In questa pagina tutte le informazioni sui biglietti, dove comprarli e prezzi per le quattro partite in programma.