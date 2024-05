Gara di ritorno del Primo Turno Nazionale dei Playoff di Serie C: tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui biglietti.

A quattro giorni di distanza dalla gara d'andata che si giocherà al Comunale di Caravaggio, Catania e Atalanta Under 23 si affronteranno per la gara di ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Serie C.

Allo Stadio 'Massimino', dunque, va in scena il secondo atto del confronto che mette in palio l'accesso al secondo turno.

Ma dove si gioca Catania-Atalanta Under 23? In che stadio? E come comprare i biglietti per guardare la partita?