Biglietti Cagliari-Saint Etienne: quando escono, prezzi e dove comprarli

La partita amichevole del 2 agosto di scena a Cagliari nasce nell'ambito della creazione del Trofeo Gigi Riva: sfida al St.Etienne dopo 55 anni.

Nel 1970, dopo aver vinto lo Scudetto, il Cagliari esordiva in Champions League, nell'allora Coppa dei Campioni. 3-0 secco al Saint-Etienne firmato Gigi Riva, autore di una doppietta, che poco dopo dovette rimanere fermo a lungo causa infortunio. 55 anni dopo quello storico match, nasce il Trofeo Gigi Riva, che verrà disputata nel 2025 proprio tra il team isolano e quello francese.

Il 2 agosto arriva all'Unipol Domus il Saint-Etienne, una delle avversarie estive del Cagliari di Pisacane, che in amichevole sfiderà tra le altre anche il Galatasaray Campione di Turchia in carica. A differenza della sfida contro il team turco di scena a Istanbul, il match contro la squadra francese si gioca in Sardegna, a due settimane dall'esordio ufficiale stagionale in Coppa Italia.

Per i tifosi del Cagliari, pronti ad acquistare il proprio biglietto per la sfida, sarà l'occasione di conoscere i nuovi giocatori e lo stato della squadra agli ordini di mister Pisacane.