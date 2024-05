Gara d'andata del Primo Turno Nazionale dei Playoff di Serie C: tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui biglietti.

Archiviata la fase "Girone" dei Playoff di Serie C è giunto il momento del primo turno nazionale: il sorteggio ha messo di fronte Atalanta U23 e Catania.

Una sfida che riporta indietro nel tempo, almeno per i colori: ai confronti tra i rossazzurri e i bergamaschi, alla loro prima squadra, in Serie A e Serie B.

Ma dove si gioca Atalanta U23-Catania? In che stadio? E come comprare i biglietti per guardare la partita?