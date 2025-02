Biglietti Lazio-Viktoria Plzen, ottavi a marzo: quando escono, fasi di vendita e costo per la partita di Europa League

Lazio-Viktoria Plzen negli ottavi di Europa League, a marzo i biancocelesti giocano contro la squadra ceca: richiesta di biglietti altissima.

Il Derby di Roma potrebbe essere solo rimandato. Dalla parte opposta del tabellone, Lazio e Roma si affronteranno eventualmente solo nella finalissima dell'Europa Leage 2024/2025. Per i biancocelesti il nuovo incontro, stavolta valido per gli ottavi, è quello contro il Viktoria Plzen.

Andata in Repubblica Ceca e ritorno all'Olimpico per la Lazio di Baroni, tra le favorite per vincere la competizione conquistata dall'Atalanta di Gasperini un anno fa.

Il 13 marzo, in particolare, la Lazio ospiterà il Viktoria Plzen: a febbraio la vendita dei biglietti per la partita degli ottavi di ritorno di Europa League.