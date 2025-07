Beukema al Napoli: titolare o alternativa? Il ruolo con Conte e cosa può dare agli azzurri

L'acquisto di Sam Beukema rientra nell'opera di rafforzamento delle alternative ai titolari: piano B a Rrahmani e Buongiorno, ma anche variante tattica.

Sam Beukema per un Napoli più completo.

L'opera di rafforzamento degli azzurri sul mercato si sta focalizzando - colpo De Bruyne a parte - in particolar modo sul consegnare ad Antonio Conte alternative di pari livello rispetto ai cosiddetti titolari, pronti a prendersi una maglia tra momenti favorevoli, alternative tattiche e scelte di formazione legate alle avversarie.

Il caso del centrale in arrivo dal Bologna si riflette proprio su questo, col club di Aurelio De Laurentiis attivissimo in entrata nell'intento di regalare più innesti possibili all'allenatore salentino in concomitanza con l'avvio della preparazione estiva.

Giovedì il Napoli partirà per Dimaro, poi dal 30 luglio sarà a Castel di Sangro: plausibile che in Trentino, se non subito, a strettissimo giro farà capolino anche Beukema.