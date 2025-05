Betis-Fiorentina, viola k.o: con quali risultati si qualifica alla finale ora

Real Betis vs Fiorentina

Sconfitta 2-1 a Siviglia, la Fiorentina di Palladino si giocherà tutto al Franchi: in palio la terza finale di Conference League consecutiva.

La Fiorentina subisce una sconfitta, per 2-1, nell'andata delle semifinali di Conference League.

Un k.o minimo che i viola proveranno a ribaltare al Franchi nel ritorno della sfida (giovedì 8 maggio). In attesa che si giochi in quel di Firenze, per capire se il team Palladino riuscirà a riscattare le finali perse nel 2023 e nel 2024, è già possibile riportare con quali risultati la Fiorentina riuscirà a qualificarsi alla finale di Conference contro, quasi sicuramente, il Chelsea di Maresca.

Vittorioso per 4-1 nell'andata del match contro il Djurgarden, il Chelsea sta confermando il ruolo da favorita assoluta di inizio annata.