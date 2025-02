Berrettini-Djokovic a Doha, l'orario italiano e dove vederlo in tv: svelati i canali su Sky e NOW

Al primo turno dell'ATP Doha subito Berrettini contro Djokovic, di scena martedì 18 febbraio: prevista la diretta anche in Italia.

Jannik Sinner non è presente dopo aver patteggiato per il caso Clostebol, Matteo Berrettini sì. Il tennista italiano partecipa all'ATP Doha di scena da lunedì 17 a sabato 22 febbraio, con un match del primo turno subito complicato: martedì, infatti, affronta Djokovic.

Berrettini-Djokovic a Doha, per il torneo qatariota che ha un montepremi di oltre tre milioni di euro, è previsto nel pomeriggio di martedì 18 febbraio e varrà la qualificazione al secondo turno.

Come il resto del torneo, anche Berrettini vs Djokovic a Doha si può vedere in diretta tv e streaming su Sky e NOW, che hanno svelato i canali scelti per la trasmissione live dell'evento all'orario italiano previsto.