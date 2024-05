Nuovo look e tripletta nel Derby contro il Montreal: Bernardeschi merita la convocazione agli Europei?

L'ala italiana avanza la sua candidatura portando il Toronto al successo nel derby canadese in MLS: Spalletti osserva.

Federico Bernardeschi si è preso nuovamente la copertina in casa Toronto, e non solo per le giocate che hanno permesso alla formazione di John Herdman di ritornare al successo dopo le sconfitte contro New York City e Nashville.

L'ala ex Juventus e Fiorentina è sceso in campo dal primo minuto sfoggiando un nuovo look, inedito e "spiazzante". E, ovviamente, questo è solo il contorno di quello che è stato il Derby canadese contro il Montreal.

Una gara vinta da Bernardeschi, Lorenzo Insigne e compagni anche grazie alla tripletta dello stesso esterno mancino che, adesso, lancia nuovi messaggi a Luciano Spalletti.