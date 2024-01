Il club biancoceleste valuta l'affare per riportare Bernardeschi in Italia: ha già avuto Sarri come allenatore.

La Lazio alla ricerca di rinforzi dal mercato invernale per consentire a Maurizio Sarri di gestire al meglio la seconda parte di stagione.

Nel mirino del club biancoceleste è finito Federico Bernardeschi: stando a quanto riportato da Sky Sport, in queste ore sono in corso diverse valutazioni per riportare l'esterno in Italia.

Per lui sarebbe un doppio ritorno: quello in Serie A, in primis, poi quello alla corte di Sarri, che ha avuto come allenatore alla Juventus.