Berenbruch debutta con l'Inter in Champions League: ruolo, caratteristiche e numeri, chi è il gioiellino di Inzaghi

Inter vs Feyenoord

Il classe 2005 ha fatto il suo esordio con la prima squadra di Inzaghi in Champions League: la dedica, le emozioni e il profilo del centrocampista.

Una serata indimenticabile per Thomas Berenbruch. Il centrocampista classe 2005 dell’Inter ha fatto il suo esordio assoluto in Champions League nella sfida contro il Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale.

"Non me l’aspettavo, ma quando ho visto che il mister ha fatto sedere sia Lautaro che Barella ho iniziato a crederci", ha raccontato il giovane nerazzurro dopo la partita.

Una promozione arrivata direttamente dalla Primavera, dove il talento nerazzurro si sta affermando come leader e punto di riferimento per i suoi compagni, con Inzaghi che dopo avergli fatto testare la prima squadra in occasione del ritiro estivo e della sfida di campionato di ottobre scorso contro la Roma, ora ha deciso di offrirgli una chance gettandolo nella mischia nel finale della gara di San Siro.

"Quando è arrivato il momento di entrare, ho sentito un’ondata di adrenalina. Da lì in poi ho cercato solo di calmarmi e giocare nel modo più tranquillo possibile".