Benzema e i dubbi sul futuro con l'Al-Ittihad: "Non posso vincere le partite da solo"

L'ex attaccante del Real Madrid getta ombre sul suo futuro in Arabia Saudita: "Vedremo cosa succederà".

Non accennano a placarsi i dubbi sul futuro di Karim Benzema in Arabia Saudita, meta scelta dall'ex Real Madrid per dare un seguito a una carriera in cui ha vinto praticamente tutto a livello di club.

Il soggiorno saudita del bomber francese non si sta rivelando esattamente 'da mille e una notte', tutt'altro: l'Al-Ittihad è lontanissimo dalla vetta del campionato e la differenza qualitativa col calcio europeo è evidente.

Tutte dinamiche che stanno creando un evidente malumore in Benzema, nemmeno tanto celato davanti alle telecamere.