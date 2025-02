Bentaleb torna in campo otto mesi dopo l'arresto cardiaco: subito in goal con la maglia del Lille

Ritorno in campo da sogno per Bentaleb, otto mesi dopo il malore: a segno con la rete del definitivo 0-2 del Lille sul campo del Rennes.

Il calcio sa regalarci storie emozionanti, che trascendono i confini della semplice realtà: un po' quanto accaduto a Nabil Bentaleb, reduce da una serata indimenticabile dopo mesi di incertezze e paure.

Colto da arresto cardiaco il 20 giugno 2024, il franco-algerino è tornato in campo con la maglia del Lille e lo ha fatto siglando la rete del definitivo 0-2 in casa del Rennes in Ligue 1.

Per Bentaleb una rinascita in piena regola, l'àncora da cui ripartire per dare un senso diverso a una carriera che, a 30 anni, ha ancora qualcosa di degno da offrire.