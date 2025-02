Bennacer vuole lasciare il Milan: offerta del Marsiglia, si attende la risposta dei rossoneri

Continua la rivoluzione in casa Milan: dopo gli addii di Calabria e Morata, il prossimo giocatore in uscita è Bennacer.

Ore calde, anzi caldissime, per il calciomercato del Milan: la sessione invernale chiuderà allo scoccare della mezzanotte di lunedì 3 febbraio e il club rossonero è più attivo che mai.

Nel corso dell'ultimo giorno di mercato la società milanese ha diverse trattative in corso d'opera, sia in entrata che in uscita.

Sulla scrivania di Milanello è arrivata una proposta ufficiale dal Marsiglia per Ismael Bennacer: il giocatore ha già detto sì, ora però si attende la risposta dei rossoneri.