Benfica-Monaco dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Benfica vs Monaco

Benfica e Monaco a confronto nel ritorno del playoff di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida del 'Da Luz'.

Soltanto una tra Benfica e Monaco potrà fregiarsi della qualificazione agli ottavi di Champions League: si parte dallo 0-1 maturato all'andata in quel del 'Louis II', firmato dalla prodezza di Pavlidis.

Portoghesi che avranno dunque due risultati su tre a disposizione per approdare al prossimo turno; di contro, i monegaschi saranno obbligati a vincere con due goal di scarto, mentre con un successo di misura prolungherebbero la contesa ai tempi supplementari.

Di seguito tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Benfica-Monaco: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.