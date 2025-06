Benfica-Chelsea 1-4 d.t.s., pagelle e tabellino: Nkunku decisivo dopo la sospensione, non basta Di Maria

Benfica vs Chelsea

Mondiale per Club

Il Chelsea domina ma batte il Benfica per 4-1 solo dopo i tempi supplementari dopo l'1-0 dei 90 minuti. Abbastanza per accedere ai quarti di finale del Mondiale per Club, dove troverà il Palmeiras.

Il primo tempo si gioca soprattutto sul duello tra Cucurella e la difesa del Benfica. Il terzino del Chelsea prima viene murato sulla linea dalla testa di Antonio Silva, poi è Trubin a chiudergli la porta con un intervento prodigioso. I portoghesi invece non si vedono praticamente mai dalle parti di Sanchez, ma le due squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Nella ripresa a sbloccare il risultato è James, che beffa un colpevole Trubin sul primo palo direttamente da calcio di punizione e porta in vantaggio il Chelsea a mezz'ora dalla fine. A 4 minuti dal 90', la partita viene però interrotta per la solita allerta meteo e le squadre tornano negli spogliatoi.

Al 90', dopo addirittura due ore e mezza di sospensione, ecco l'episodio che cambia completamente la partita: Gusto tocca la palla con una mano in area, anche se in maniera nettamente involontaria, e il Benfica si vede assegnare un calcio di rigore, che Di Maria trasforma freddamente portando la gara ai supplementari.

Quando la partita sembra avviata verso i calci di rigore, Prestianni viene espulso all'inizio del primo tempo supplementare e dal 108' al 117' il Chelsea tramortisce il Benfica per tre volte: prima va a segno Nkunku da un passo dopo un rimpallo, quindi sono Pedro Neto e Dewsbury-Hall a chiudere la contesa sul 4-1.