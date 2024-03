IL Benfica vince, ma soffre tantissimo contro l'ultima in classifica, capace di neutralizzare tre rigori alle Aquile.

C'è da dire che gli astri si erano allineati affinché lo Sporting andasse in fuga in vetta alla classifica di Liga Portugal: così non è stato.

E se non è successo, però, non lo si deve che a Joao Neves che, nella ripresa, ha "tolto le castagne dal fuoco", proprio quando la partita sembrava stregata.

Contro l'ultima in classifica, il Chaves, il Benfica non solo ha sofferto, ma ha anche sbagliato l'impossibile: tre rigori, per intenderci.