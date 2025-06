Benfica-Bayern Monaco probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Di Maria, Muller, Coman e Kane

Benfica vs Bayern Monaco

Mondiale per Club

Il Benfica si gioca l'accesso agli ottavi del Mondiale per Club contro il Bayern Monaco già qualificato, basta un pareggio.

Ultima giornata del Gruppo C al Mondiale per Club, stasera scendono in campo Benfica e Bayern Monaco.

La squadra di Kompany è già matematicamente qualificata agli ottavi di finale avendo vinto le prime due partite, ma non può perdere se vuole mantenere la vetta del girone.

I portoghesi hanno invece un margine di tre punti sul Boca Juniors e dunque con un pareggio sarebbero qualificati come secondi a prescindere dal risultato dell'altra partita.

Ma chi gioca titolare Benfica-Bayern Monaco? Di seguito le ultime sulle formazioni.