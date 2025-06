Benfica-Auckland LIVE! La diretta della partita: aggiornamenti, risultato e formazioni

Seconda partita nel girone C del Mondiale per Club: il Benfica sfida l'Auckland per mettere in discesa la qualificazione.

Il Benfica torna in campo al Mondiale per Club dopo aver pareggiato nella prima partita contro il Boca Juniors, riuscendo a rimontare da 2-0 a 2-2 e segnando il goal del pareggio con l'uomo in meno. La squadra portoghese nella seconda giornata sfida l'Auckland, in un match che sulla carta vede ampiamente favorito il Benfica. Gli australiani infatti hanno esordito contro il Bayern Monaco perdendo addirittura 10-0 (sconfitta più netta fino ad ora). Per l'Auckland è già una partita decisiva che potrebbe decretare l'eliminazione dalla competizione. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito la diretta testuale di Benfica-Auckland con gli aggiornamenti sulla partita, in programma alle ore 18 all'Inter&Co Stadium di Orlando.