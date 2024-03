Belotti osservato speciale: guida la Fiorentina contro la 'sua' Roma

Notte da ex per l'attaccante della viola che, contro il suo passato, vuole rilanciare la propria stagione, in attesa di fare luce sul futuro.

Riflettori puntati su Fiorentina-Roma che, dopo i rispettivi impegni europei, si affrontano nel posticipo serale del turno numero 28 del campionato di Serie A.

I giallorossi, guidati dal sorprendente Daniele De Rossi, vanno alla caccia della settima vittoria nelle ultime otto partite in massima serie per provare a rosicchiare punti in chiave quarto posto al Bologna, ieri sconfitto di misura dall'Inter.

Il test del Franchi, però, non sarà uno scoglio facile da arginare e porrà di fronte alla squadra capitolina il tradizionale ex di turno, approdato in riva all'Arno per provare a dare nuova linfa alla propria stagione. Ogni riferimento ad Andrea Belotti è puramente voluto.