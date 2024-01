Belotti al Fantacalcio: sarà titolare alla Fiorentina? I consigli per l'asta di riparazione

Cosa fare con Andrea Belotti all'asta di riparazione del Fantacalcio: prenderlo o no? Sarà titolare alla Fiorentina?

Rinforzo in attacco per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dal passo falso contro l'Inter e attesa dal tour de force che la vedrà combattere su tre fronti tra Italia ed Europa: il prescelto per dare manforte al reparto avanzato è Andrea Belotti.

Operazione chiusa con la formula del prestito secco fino al 30 giugno con la Roma, che ha dato il via libera per la partenza del 'Gallo' alla volta di Firenze.

Belotti sarà titolare alla Fiorentina? Tutti i consigli in chiave Fantacalcio tra quotazione ed asta di riparazione.