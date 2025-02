Andrea Belotti al Benfica, è ufficiale: cifre e durata del contratto

Ufficiale il trasferimento di Belotti al Benfica: l’attaccante lascia il Como e avrà la possibilità di giocare in Champions. I dettagli dell’affare.

Ripartirà dal Portogallo la carriera di Andrea Belotti. L’attaccante classe 1993 lascia il Como, club nel quale si era trasferito la scorsa estate e dove ha giocato nella prima parte di questa stagione, per trasferirsi al Benfica.

Una nuova esperienza all’estero, la prima in carriera, per il Gallo che non ha mai lasciato i confini nazionali: dopo il poco spazio trovato al Como, l’ex Torino cercherà il riscatto proprio in Portogallo

Adesso dunque l’occasione Benfica, club che gli permetterà di confrontarsi anche nel prestigioso palcoscenico della Champions League.

Di seguito il comunicato ufficiale e tutti i dettagli del trasferimenti di Andrea Belotti al Benfica.