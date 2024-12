Bellingham firma per il Burnley? La star del Real Madrid sottoscrive un accordo da dieci anni: lo scherzo sui social

Jude Bellingham è stato raggirato in modo esilarante e ha firmato un "contratto decennale" con il Burnley, insieme al fratello Jobe.

Portare Jude Bellingham nella propria squadra a tutti i costi, anche con l'inganno. Ci ha provato un tifoso del Burnley, che ha provato a portare l'inglese nella sua squara insieme al fratello Jobe. Tutto vero? No, semplicemente uno scherzo che ha però avuto grande eco all'estero.

Protagonista della trovata è stato un giovane fans del club britannico, che ha avuto l'occasione di incontrare i fratelli Bellingham per mettere in atto il proprio piano. Non proprio possibile, ma che ha comunque divertito migliaia di persone in tutto il mondo.

Il contratto del resto è stato firmato: dieci anni con il Burnley per i fratelli Bellingham, in Inghilterra per restarci.