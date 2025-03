Italia vs Germania

L'esterno dell'Atalanta è stato aggiunto alla lista dei convocati per il doppio impegno dell'Italia in Nations League.

Luciano Spalleti corre ai ripari e convoca Raoul Bellanova per la doppia sfida contro la Germania.

La decisione del CT azzurro per gli impegni dell'Italia di Nations League, in programma nel fine settimana, arriva in seguito alla condizione di alcuni giocatori.

Bellanova si aggregherà al gruppo dell'Italia da mercoledì 19 marzo, allenandosi insieme ai compagni ad Appiano Gentile, sede del ritiro azzurro.