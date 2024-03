Bayern Monaco-Lazio dove vederla: Sky, Infinity, Canale 5, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Bayern Monaco ospita la Lazio nel ritorno degli ottavi di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

È il momento della verità per la Lazio, attesa da uno scontro cruciale per il suo cammino in Champions League: Immobile e compagni di scena all'Allianz Arena per sfidare il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale.

Si parte dall'1-0 dell'andata che ha visto i biancocelesti esultare davanti al proprio pubblico: merito del rigore trasformato da Immobile nella ripresa, che obbliga i bavaresi a vincere con due reti di scarto per approdare al turno successivo.

La Lazio non ha mai vinto una trasferta di Champions League nei quattro precedenti disputati in Germania (2N, 2P) – inclusa la sconfitta per 2-1 vs Bayern Monaco nel marzo 2021; in aggiunta, dopo il successo nel match di andata, i biancocelesti potrebbero diventare la prima formazione a vincere entrambe le sfide contro il Bayern Monaco nella stessa edizione di Champions League - dal 2016/17 (dopo il Real Madrid).

Il Bayern Monaco è stato eliminato in ognuna delle ultime sette sfide di Champions League dopo avere perso la gara di andata nella competizione: più in generale, in 11 sulle 14 complessive in tal senso. Tuttavia, nelle precedenti due occasioni in cui i tedeschi hanno perso l’andata di un’ottavo di finale sono poi riusciti a rimontare e qualificarsi al turno successivo: nel 2006/07 vs Real Madrid (2-3 all’andata e 2-1 al ritorno – per la regola dei goal in trasferta) e nel 2011/12 vs Basilea (0-1 e 7-0 in quel caso).

In questo articolo troverete tutto ciò che serve sapere su Bayern Monaco-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni delle due squadre alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.