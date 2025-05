Il Bayern non è ancora Campione: Kane potrebbe vincere il suo primo storico trofeo in maniera particolare

Il Bayern può essere campione il 4 maggio, Kane freme dopo anni di delusioni. La prima alternativa per il team di Kompany sarà sabato 10.

La rete di Youssouf Poulsen ha bloccato l'urlo dei tifosi del Bayern Monaco, già pronti ad esultare per la vittoria della Bundesliga un anno dopo il successo del Bayer Leverkusen. Alla fine, invece, è 3-3 in casa del Lipsia, che rimanda il successo matematico del campionato di almeno un giorno. A seconda di ciò che la seconda in classifica farà domenica, il team di Kompany potrebbe comunque essere campione senza giocare. Con somma delusione di Harry Kane.

Oramai i tifosi aspettano più il primo storico trofeo di Harry Kane che un successo del Bayern Monaco. Sembra incredibile, ma l'inglese non ha mai conquistato una medaglia d'oro di squadra nella sua carriera. Sì, individualmente ha ottenuto diversi riconoscimenti, ma le sue squadre non sono mai arrivate prime. Mai.

E dire che Kane avrebbe potuto vincere il suo primo trofeo dalla tribuna, visto che in quel di Lipsia, causa squalifica, non si trovata in campo. Al termine della sfida pareggiata alla Red Bull Arena, l'attaccante inglese è sceso in campo con i compagni, consapevole che la sua vittoria potrebbe arrivare in maniera non proprio soddisfacente.