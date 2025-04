Bayern Monaco-Inter dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Inter affronta il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

La Champions League torna protagonista con l'andata dei quarti di finale: per l'Inter c'è l'ostacolo Bayern Monaco da superare.

Andata in programma in Germania, con ritorno fissato per il prossimo 16 aprile a San Siro: otto giorni in cui si deciderà l'avventura europea delle due squadre.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Bayern Monaco-Inter: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.