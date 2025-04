Il Bayern Monaco si affida ad un super Sané: l'esterno tedesco è al top della forma, l'Inter è avvisata

Bayern Monaco vs Inter

Proprio al momento giusto, l'esterno tedesco ha trovato il suo migliore stato di forma: ora tutto fa pensare che rinnoverà il suo contratto.

La situazione infortuni in casa Bayern Monaco nelle ultime settimane ha allarmato i tifosi tedeschi, soprattutto in vista della fase cruciale della stagione.

Ad aprile, tra l'8 e il 16 in particolar modo, i bavaresi si giocheranno l'accesso alle semifinali di Champions League, affrontando l'Inter in una duplice sfida fondamentale per il proseguo della stagione.

Vincent Kompany può però contare su un giocatore che sta vivendo uno stato di forma invidiabile: si tratta di Leroy Sané.