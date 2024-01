Altro difensore per il Bayern Monaco: fatta per l'arrivo di Sacha Boey

I bavaresi vicini all'ingaggio di un altro difensore: in arrivo il laterale francese del Galatasaray, acquisto importante.

Un altro colpo, ancora in difesa: segno che in questa stagione il Bayern Monaco dietro ha sofferto, e non poco. Anzi: tra infortuni e cali di rendimento, i bavaresi sono stati costretti a puntare tutto sul mercato di gennaio per "coprire" la retroguardia.

L'ultimo nome è quello di Sacha Boey: sì, perché il Bayern Monaco ha trovato l'accordo per l'acquisto di uno dei più interessanti giocatori della Superlig turca.

Così, dopo Eric Dier, un altro giocatore arriva alla corte di Tuchel, mettendosi a disposizione in difesa: e, a sua volta, sblocca determinate dinamiche che coinvolgono la Roma.