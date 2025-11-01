Bayern Monaco-Bayer Leverkusen dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Il Bayern Monaco prosegue la sua marcia trionfale verso il 35° titolo di Bundesliga, con otto vittorie su otto partite disputate.
La squadra guidata da Vincent Kompany arriva dai successi contro Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach, mentre in Champions League mantiene il punteggio pieno, al pari di PSG, Inter, Arsenal e Real Madrid.
All’Allianz Arena di Monaco di Baviera arriva ora il Bayer Leverkusen di Kasper Hjulmand, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato che valgono il quarto posto, condiviso con il Borussia Dortmund.