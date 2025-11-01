Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Harry Kane Bayern MonacoGetty Images
Michael Baldoin

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La nona giornata di Bundesliga mette di fronte Bayern Monaco e Bayer Leverkusen: dove vedere il big match dell'Allianz Arena in tv e streaming e le formazioni dell'incontro.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Bayern Monaco prosegue la sua marcia trionfale verso il 35° titolo di Bundesliga, con otto vittorie su otto partite disputate.

La squadra guidata da Vincent Kompany arriva dai successi contro Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach, mentre in Champions League mantiene il punteggio pieno, al pari di PSG, Inter, Arsenal e Real Madrid.

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera arriva ora il Bayer Leverkusen di Kasper Hjulmand, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato che valgono il quarto posto, condiviso con il Borussia Dortmund.

  • BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Bayern Monaco-Bayer Leverkusen
    • Data: 1 novembre 2025
    • Orario: 18:30
    • Canale TV: Sky Sport Max (206)
    • Streaming: Sky Go e NOW
    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Tah, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Karl, Gnabry, Bischof; Jackson. All. Kompany

    BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Badé, QUansah, Tapsoba; Arthur, Andrich, Garcia, Beloclan; Echeverri, Poku; Schick. All. Hjulmand

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN

    Il match tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, valido per la nona giornata di Bundesliga, si disputerà sabato 1 novembre 2025 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Calcio d'inizio alle ore 18:30.

  • DOVE VEDERE BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN IN TV

    Bayern Monaco-Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Max (numero 206).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN IN DIRETTA STREAMING

    Per gli abbonati Sky è disponibile Sky Go, servizio streaming a loro dedicato e fruibile sui vari device portatili.

    L'altra opzione è offerta da NOW: in questo caso sarà necessario l'acquisto del 'Pass Sport' per avvare la visione dell'evento.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale del match tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen grazie alla diretta dedicata presente su GOAL.

  • Pubblicità
    Pubblicità
DFB Pokal
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
DFB Pokal
Union Berlino crest
Union Berlino
FCU
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB