Il Bayern festeggia il titolo tedesco con fiumi di birra: non Boey, per lui è vietato

Bayern Monaco vs Borussia Moenchengladbach

Sul prato dell'Allianz Arena scorrono fiumi di alcool per celebrare la vittoria della Bundesliga, Boey cerca di starci lontano: "Haram".

Dopo un anno di intermezzo Byaer Leverkusen, il Bayern è tornato ufficialmente sul tetto della Germania. A due turni dal termine, infatti, la squadra di Kompany si è laureata Campione della Bundesliga, tra l'altro senza scendere in campo e festeggiando di fatto solamente da casa dopo il pareggio tra Friburgo e Bayer Leverkusen. Ora è il momento della festa.

Una festa esplosa all'Allianz Arena sabato, quando il Bayern Monaco ha opitato tra le mura amiche il Borussia Monchegladbach, battuto 2-0 con le reti di Kane, riuscito finalmente a vincere un trofeo di squadra dopo una vita di attesa, e Olise, esploso come uno dei migliori giovani del pianeta.

Praticamente coetaneo di Olise, è Campione di Germania anche Sacha Boey, arrivato al Bayern la scorsa estate e in campo solamente da riserva durante l'annata. Tra i festeggiamenti a base di gavettoni di birra e boccali scolati in campo, l'ex Rennes è stato quello che ha celebrato il titolo in maniera più sobria. Letteralmente.