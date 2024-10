Bayer Leverkusen-Stoccarda dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bayer Leverkusen vs VfB Stoccarda

Bayer Leverkusen e Stoccarda si affrontano nella nona giornata di Bundesliga: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Bayer Leverkusen contro Stoccarda nella nona giornata della Bundesliga.

La squadra di Xabi Alonso, reduce dal pareggio beffa per 2-2 contro il Werder Brema, per non perdere ulteriore contatto dalla capolista Bayern Monaco, già distante cinque punti.

Alla BayArena arriva lo Stoccarda che, dopo aver battuto la Juventus in Champions League, è chiamato a risalire dall'ottavo posto, in una classifica comunque ancora corta: la squadra di Hoeness è infatti a sole tre lunghezze dal Leverkusen terzo.

Tutto su Bayer Leverkusen-Stoccarda: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.