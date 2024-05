Bayer Leverkusen-Roma dove vederla: Sky, NOW, TV8, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

I giallorossi di De Rossi a caccia dell'impresa: le formazioni, dove guardare la semifinale e cosa serve per andare in finale di Europa League.

La Roma cerca l'impresa in Germania, contro il Bayer Leverkusen, per qualificarsi in finale di Europa League per il secondo anno consecutivo.

Una sfida tutta da vivere, quella del ritorno del doppio confronto che parte, adesso, dallo 0-2 dell'andata: in goal, in quella circostanza, Florian Wirtz e Robert Andrich per la formazione di Daniele De Rossi.

Ma non è ancora finita: il Bayer Leverkusen nel weekend ha strapazzato l'Eintracht Francoforte con un 1-5 senza appello: in goal Xhaka, Schick, Palacios, Frimpong e Boniface.

La Roma ha pareggiato nell'ultimo turno di Serie A contro la Juventus all'Olimpico: vantaggio di Romelu Lukaku raggiunto poi da Bremer.

Tutto su Bayer Leverkusen-Roma, ritorno delle semifinali di Europa League: dove guardarla in TV e streaming e le formazioni.