Batistuta al raduno di Operazione Nostalgia: l'annuncio fa impazzire i fans

Stavolta ci sarà anche Batistuta, pronto a far emozionare i migliaia di tifosi che potranno vederlo nuovamente, e finalmente, dal vivo.

Gabriel Omar Batistuta, leggendario attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, torna in Italia per partecipare al raduno di Operazione Nostalgia. Tutto vero, Batigol sarà uno dei nomi portanti dell'edizione 2025, per la quale sono già stati annunciati fuoriclasse assoluti del passato come Stoichkov, Javier Zanetti e Zola.