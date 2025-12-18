Bastoni e le voci sul futuro al Barcellona: "Sono cose che rendono orgogliosi"

La semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna come prossimo obiettivo da non fallire: Alessandro Bastoni conosce bene l’importanza dell’impegno e non si nasconde.
I nerazzurri vogliono tornare ad alzare al cielo un trofeo e questa potrebbe essere l’occasione giusta per tornare a farlo.
Il nome di Bastoni però negli ultimi giorni è finito al centro delle cronache non solo per le vicende strettamente legate al campo, ma anche in ottica mercato. Su di lui infatti c’è l’interesse del Barcellona: voci che lo stesso difensore dell’Inter ha voluto commentare.