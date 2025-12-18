Pubblicità
Nino Caracciolo

Bastoni e le voci sul futuro al Barcellona: "Sono cose che rendono orgogliosi"

Il difensore nerazzurro ha commentato l’interesse del Barcellona nei suoi confronti: “Anche io leggo certe notizie e sicuramente mi rendono orgoglioso. Futuro ancora all’Inter? Penso di sì”.

La semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna come prossimo obiettivo da non fallire: Alessandro Bastoni conosce bene l’importanza dell’impegno e non si nasconde.

I nerazzurri vogliono tornare ad alzare al cielo un trofeo e questa potrebbe essere l’occasione giusta per tornare a farlo.

Il nome di Bastoni però negli ultimi giorni è finito al centro delle cronache non solo per le vicende strettamente legate al campo, ma anche in ottica mercato. Su di lui infatti c’è l’interesse del Barcellona: voci che lo stesso difensore dell’Inter ha voluto commentare.

  • “BARCELLONA? VOCI CHE RENDONO ORGOGLIOSI”

    “Sono cose che rendono orgogliosi perché vuol dire che sto facendo bene sul campo e questo è quello che mi interessa maggiormente. Poi come leggete voi, leggo anche io”, ha ammesso Bastoni a SportMediaset, rispondendo a una domanda in merito alle voci sul suo futuro che stanno circolando negli ultimi giorni.

  • “RESTO ALL’INTER? PROBABILMENTE SÌ”

    Il difensore nerazzurro ha fatto il punto della situazione, tranquillizzando l'intero ambiente Inter: "Non c’è niente, sono felice qui e non ho nessun tipo di problema e non penso a cosa extracampo. Se resterò all’Inter? Probabilmente sì”, ha proseguito Bastoni nell'intervista a SportMediaset.

  • L’INTERESSE DEL BARCELLONA

    Come riportato da ‘Sport’, il Barcellona è alla ricerca di un difensore ancora futuribile e con esperienza internazionale: motivo per cui ha messo nel mirino Alessandro Bastoni. Il calciatore nerazzurro viene definito come uno dei sogni proibiti da parte della società blaugrana.

  • MAXI VALUTAZIONE DELL’INTER

    Come riportato da ‘Sport’, il Barcellona avrebbe avuto già un contatto con l’entourage di Bastoni: dai colloqui è emerso come sia praticamente impossibile provare a portare il giocatore in Spagna. Il difensore 26enne è legato all’Inter da un accordo sino al 30 giugno 2028 e ha una valutazione che si aggira attorno agli 80 milioni di euro.

0