Baroni vede la Lazio sfavorita: "Roma? Ora sono i più bravi in Serie A. Mai un altro derby così ravvicinato a una partita di coppa"

Lazio vs Roma

L'allenatore biancoceleste presenta il derby contro i giallorossi di Ranieri, in programma all'Olimpico domani e valida per il 32° turno di Serie A.

È il momento della verità per la Lazio di Marco Baroni. Dopo il successo a Bergamo contro l’Atalanta e la sconfitta a Bodo nell’andata dei quarti di Europa League, i biancocelesti entrano nella settimana che può decidere le sorti della stagione.

Zaccagni e compagni si apprestano ad affrontare la Roma nel derby, match in programma domani sera allo stadio Olimpico, prima del ritorno contro la formazione norvegese, in cui servirà una vera e propria impresa per ribaltare lo 0-2 dell’andata e accedere alla semifinale.

Alla vigilia della stracittadina capitolina, l’allenatore della Lazio Baroni è intervenuto, come di consueto, in conferenza stampa dalla sala stampa del Center di Formello per presentare la partita contro la Roma.