Baroni alla Lazio, dalle voci sull'esonero al possibile rinnovo: cosa succede e la verità su Klose e Gilardino

Fabiani conferma la fiducia in Baroni: Klose e Gilardino proposti, il ciclo di gare con Atalanta, Bodo e Roma darà risposte sul futuro in panchina.

Il futuro di Marco Baroni sulla panchina della Lazio sembra definirsi con contorni sempre più nitidi.

Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico dovrebbe prolungare il proprio contratto fino al 2027, con la società pronta a mettere nero su bianco un accordo che confermerebbe l’allenatore come guida tecnica anche per il prossimo biennio.

Un cambio di scenario significativo rispetto ai dubbi che avevano iniziato ad avvolgere il suo operato nelle scorse settimane.

Il momento è delicato. La Lazio, fin qui, non ha fallito, ma nemmeno ha pienamente convinto. È in corsa per i propri obiettivi, ma deve dimostrare continuità.

In questa fase, ogni decisione pesa e la scelta di rinnovare Baroni - se confermata - rappresenterebbe non solo una prova di fiducia, ma anche una scommessa sul lungo termine.