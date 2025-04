Bari ai playoff di Serie B? Quanti punti servono e quando giocherebbe per essere promossa

Ultime giornate di Serie B, il Bari cerca un posto nei playoff per partire dal turno preliminare: in palio l'ultima promozione in Serie A

Meno quattro. La Serie B 2024/2025 è sempre più vicina alla conclusione del campionato regolare, al quale seguiranno playout e playoff. In questi ultimi, per definire l'ultima promossa in Serie A, potrebbe esserci anche il Bari. Dopo aver perso l'importante gara contro il Modena nel 34esimo turno, il Bari proverà a riscattarsi nelle ultime partite, consapevole di una classifica cortissima in cui due passi falsi consecutivi portano a stravolgere l'intera annata e mesi di lavoro. Nonostante il k.o contro il Modena il Bari è ancora in piena zona playoff, almeno per partire dai preliminari. La vittoria della Cremonese nel 34esimo turno ha complicato i piani di diverse squadre, che al massimo potranno accontentarsi di una qualificazione nella prima fase. L'articolo prosegue qui sotto