Barella rinnova con l'Inter: sarà il giocatore italiano più pagato in Serie A

Il centrocampista sardo è sempre più vicino al rinnovo con l'Inter: diventerà l'italiano più pagato in Serie A davanti a Bastoni e Chiesa.

La stagione 2023/24 sta per volgere al termine e in casa Inter vanno avanti senza sosta i discorsi per i rinnovi di alcuni dei protagonisti della cavalcata valsa lo Scudetto della seconda stella: uno di questi è Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo è da tempo in trattativa per il prolungamento del contratto che - è bene ricordarlo - scadrà tra poco più di due anni, il 30 giugno 2026.

Tanto margine temporale ancora a disposizione per la firma, anche se in Viale della Liberazione c'è tutta l'intenzione di bruciare le tappe per mettere nero su bianco a un accordo ormai raggiunto.