Roma vs Inter

Il centrocampista si era fermato dopo il derby e ha saltato gli impegni con la Nazionale: quando torna in campo?

L'inizio di stagione di Nicolò Barella è stato fin qui parecchio tormentato.

Il centrocampista dell'Inter, tra le altre cose, ha saltato anche le prime quattro gare di Nations League con l'Italia.

Adesso però il rientro in gruppo di Barella è imminente: ma quando torna in campo? Ci sarà per Roma-Inter?