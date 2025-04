Barella felice per la Coppa Italia Primavera del Cagliari: "Avete esaudito un mio sogno"

Il centrocampista dell'Inter si è congratulato con la squadra sarda e ha ricevuto in dono una delle medaglie della vittoria.

Soltanto poche ore fa gioiva con la sua Inter per la straordinaria vittoria sul campo del Bayern Monaco, dove è stato autore dell'ennesima grande prestazione: Nicolò Barella ha avuto modo di esultare nuovamente, stavolta non per quanto riguarda i colori nerazzurri.

Il Cagliari si è infatti aggiudicato la sua prima Coppa Italia Primavera: battuto nettamente in finale all'Arena Civica il Milan per 3-0 grazie alle reti di Vinciguerra, Bolzan e Trepy.

Un trionfo a cui ha assistito anche il grande ex Barella, che al termine dell'incontro ha voluto complimentarsi con i ragazzi di mister Pisacane.