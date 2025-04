Barcellona vincente anche senza Lewandowski: 24 tiri nel primo tempo, ma un solo goal contro il Maiorca

Barcellona vs Maiorca

Il Barcellona, prossimo avversario dell'Inter, regola il Maiorca anche senza Lewandowski: decisiva la rete di Dani Olmo.

Pur con qualche difficoltà di troppo, il Barcellona riesce a sbrigare la pratica Maiorca: successo fondamentale per il primato in Liga dei blaugrana, privi dell'infortunato Lewandowski.

Polacco presente in tribuna al 'Montjuic' per assistere al successo di misura targato Dani Olmo, a segno in avvio di ripresa con l'unica rete della sfida.

Risultato positivo a pochi giorni dalla finale di Coppa del Re contro il Real Madrid e a otto dal primo atto della semifinale di Champions League al cospetto dell'Inter.