Il Barcellona ritrova Araujo: il difensore di nuovo in gruppo dopo i problemi di salute mentale

Quando si parla di problemi di salute mentale, non bisogna mai sottovalutare la questione né pensare che possa risolversi facilmente.

Il ritorno di Araujo ad allenarsi con il gruppo è senz’altro una buona notizia, sia per il difensore sia per il Barcellona, ma questo non significa che sia completamente recuperato.

Il club blaugrana, infatti, non ha alcuna intenzione di forzare i tempi e aspetterà che il giocatore sia pronto prima di reintegrarlo pienamente in squadra.