Il Barcellona ritrova Araujo: il difensore di nuovo in gruppo dopo i problemi di salute mentale

Lo stop di Ronald Araujo aveva fatto rumore in Spagna: il difensore era stato costretto a prendersi una pausa a causa di difficoltà legate alla salute mentale.
Si trattava di una sorta di 'periodo d’aspettativa', approvato dal Barcellona, pensato per permettere al classe 1999 di ritrovare la serenità necessaria per rendere al meglio in campo.
Dopo circa un mese lontano dai riflettori, Araujo è tornato ad allenarsi con i compagni, anche se il suo rientro ufficiale tra i convocati potrebbe dover ancora attendere.